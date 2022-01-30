Шахтар продовжує підготовку до другої частини сезону у турецькому Белеку. У суботу, 30 січня, команда провела тренування, яке дещо відрізнялось від інших, повідомляє прес-служба донеччан.

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Футболісти поділилися на дві групи. Звичні розминку та квадрати розбавили естафети. Після цього "гірники" відпрацьовували тактику на половині поля, зокрема різні варіації початку атак.

Нагадаємо, свій черговий спаринг Шахтар проведе у понеділок, 31 січня, із сербською Црвеною Звездою.

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