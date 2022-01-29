"Самый неудачный матч на евроарене – это, пожалуй, первый поединок с Шерифом в Лиге чемпионов, когда мы проиграли 0:2 на выезде. Самый неудачный матч в УПЛ – поражение от Александрии (1:2).

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Что касается самого лучшего матча, то это, наверное, победа над Динамо в матче за Суперкубок Украины (3:0). А лучший поединок в Лиге чемпионов... Наверное, с Реалом в Мадриде. По игре с нашей стороны был хороший матч, но, к сожалению, результат 1:2 оставляет желать лучшего", – сказал Трубин в комментарии Sport.ua.

Напомним, в текущем сезоне Анатолий провел в рамке ворот "горняков" 18 поединков во всех турнирах, в которых пропустил 19 голов. Еще в шести матчах ему удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности.

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