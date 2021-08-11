Роналду зовут бросить вызов Месси во Франции – португалец ответил
18:35 - Читати українською
Защитник Лилля Жозе Фонте отчаянно приглашает своего соотечественника во французскую Лигу 1.
Ветеран "догов" хочет, чтобы Криштиану Роналду бросил вызов Лионелю Месси, который присоединился к ПСЖ.
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"Да, я расспрашиваю его об этом каждый день. Постоянно посылаю Роналду сообщения с предложением перейти в Лилль. Но в ответ он только смеется", – приводит слова Фонте Football Italia.
Напомним, в прошлом сезоне именно Лилль стал чемпионом Франции, опередив ПСЖ на одно очко.
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