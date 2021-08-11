Ветеран "догов" хочет, чтобы Криштиану Роналду бросил вызов Лионелю Месси, который присоединился к ПСЖ.

Месси объяснил, почему выбрал именно ПСЖ

"Да, я расспрашиваю его об этом каждый день. Постоянно посылаю Роналду сообщения с предложением перейти в Лилль. Но в ответ он только смеется", – приводит слова Фонте Football Italia.

Напомним, в прошлом сезоне именно Лилль стал чемпионом Франции, опередив ПСЖ на одно очко.

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