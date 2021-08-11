ПСЖ зміг шокувати весь світ, зібравши в одній команді багаторічних лідерів Реала та Барселони.

Рамос привітав Мессі, опублікувавши спільні футболки вже у кольорах французького гранда.

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"Хто б міг нам таке сказати, правда ж, Лео? Ласкаво просимо", – підписав світлину Рамос. Щоправда, разом вийти на поле найближчим часом не вдасться. Екс-капітан Реала пропустить щонайменше місяць через травму.

Нагадаємо, ПСЖ підписав обох легенд на правах вільних агентів. Рамос провів у Реалі 16 років, а Мессі у структурі Барселони – понад 20.

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