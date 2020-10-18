Крузейро наконец-то выполнил свои обязательства перед Зарей и полностью рассчитался с луганской командой за трансфер Виллиана Гомеса.

Крузейро получил трансферный бан из-за долга Заре – виновник никогда не играл за луганчан

Бразильский клуб выплатил "мужикам" 9 229 057,22 реалов (около 1,4 миллиона евро) уже с учетом штрафа и расходов ФИФА в размере 328 107,03 реалов (около 50 тысяч евро). Кроме того, Крузейро рассчитался и с другими кредиторами и ожидает, что уже на следующей неделе будет отменен запрет на трансферы в связи с задолженностями.

Напомним, Луис Фелипе Сколари, который недавно возглавил клуб, поставил владельцам Крузейро требование – полноценная работа на трансферном рынке. Как видим, боссы клуба сдержали свое слово и нашли средства на закрытие всех долгов.

К слову, Виллиан Гомес никогда не играл за Зарю. В сезоне 2012/13 он защищал цвета харьковского Металлиста, откуда и перебрался в Крузейро в 2013 году. В момент перехода его права передали Заре, что было связано с отъездом из Украины владельца харьковского клуба Сергея Курченко. Интересно, что еще в июне 2017-го игрок перешел в Палмейрас.

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