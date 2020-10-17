В матче 6-го тура чемпионата Украины Колосс на выезде вырвал ничью у луганской Зари. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Заря на своем поле пыталась исправить неудачный старт в УПЛ. Девятая ступень для подопечных Виктора Скрипника – явный провал. Кроме того, луганчане на следующей неделе стартуют в Лиге Европы матчем против Лестера, поэтому поединок с Колосом рассматривался как серьезная проверка перед еврокубками. В то же время команда Костишина в пяти матчах одержала три победы и, находясь на четвертом месте, имела свои планы на эту игру.

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С первых минут на поле завязалась настоящая мужская борьба за каждый клочок поля. Обе команды действовали без разведки, решительно и по-взрослому. Луганчанам довольно быстро удалось выиграть центр поля и переместить игру к воротам соперника. Первый опасный момент возник уже на 6-й минуте: Кочергин нанес мощный удар из-за пределов штрафной – мяч просвистел над перекладиной. Замечательные атаки разгоняли Юрченко и Кочергин – обоим не хватало точности и пространства для принятия решения.

В середине тайма Фаворов чуть не убил Морозко – пытаясь выбить мяч Денис попал ногой в лицо Евгения. После длительной паузы полузащитник Колоса смог вернулся в игру. И почти сразу, после быстрой контратаки, Кочергин попал в перекладину, а на добивании никого не было.

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На 35-й минуте свой шанс упустил Колос: Ильин, получив передачу на правом фланге, протянул круглого к пределам штрафной и, вместо того чтобы отдать на двух свободных партнеров, решил пробить. Неточно.

Но за минуту до окончания первого тайма Заря все-таки забила. Юрченко разогнал перспективную контратаку, оттянул на себя защитников и нашел пасом Кочергина. Последний мощным ударом поразил правый угол ворот.

После отдыха Костышин выпустил на поле Селезнева и Богданова, хотя луганчане и продолжили нагнетать. Именно последний на 75-й минуте со стандарта имел шанс сравнять, пробивая под перекладину – Шевченко среагировал и выбил на угловой. На последних минутах Кочергин мог оформить дубль: получив от Гладкого пас он пробил мимо ворот.

Уже в добавленное время после атаки Колоса мяч попал в руку Юрченко и арбитр назначил пенальти, который уверенно реализовал Селезнев, открыв счет своим голам в ковалевской команде.

Ничья принесла Заре шесть очков и девятое место в турнирной таблице УПЛ, Колос с одиннадцатью пунктами четвертый.

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