Крузейро нарешті виконав свої зобов'язання перед Зорею і повністю розрахувався з луганською командою за трансфер Вілліана Гомеса.

Крузейро отримав трансферний бан через борг Зорі – винуватець ніколи не грав за луганців

Бразильський клуб виплатив "мужикам" 9 229 057,22 реалів (близько 1,4 мільйона євро) вже з урахуванням штрафу і витрат ФІФА у розмірі 328 107,03 реалів (близько 50 тисяч євро). Окрім того, Крузейро розрахувався і з іншими кредиторами і очікує, що вже наступного тижня буде скасована заборона на трансфери у зв'язку із заборгованостями.

Нагадаємо, Луїс Феліпе Сколарі, який нещодавно очолив клуб, поставив власникам Крузейро вимогу – повноцінна робота на трансферному ринку. Як бачимо, боси клубу дотримали свого слова і знайшли кошти на закриття всіх боргів.

До слова, Вілліан Гомес ніколи не грав за Зорю. У сезоні 2012/13 він захищав кольори харківського Металіста, звідки й перебрався в Крузейро у 2013 році. У момент переходу його права передали Зорі, що було пов'язано з від'їздом з України власника харківського клубу Сергія Курченка. Цікаво, що ще у червні 2017 року гравець перейшов у Палмейрас.

Зоря на останніх секундах втратила перемогу над Колосом – дебютний гол Селезньова і тривога перед виїздом в Лестер