В рамках 14-го туру Серії А Парма зазнала прикрої поразки від Кротоне. Звіт про цей та інші матчі вівторка читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2020/21, 14-й тур

Кротоне – Парма – 2:1

Голи: Мессіас, 24, 44 – Куцка, 58

Ювентус – Фіорентина – початок о 21:45

Програму 14-го туру Серії А відкривав домашній поєдинок Кротоне проти Парми. Обом командам була потрібна перемога, адже господарі йшли на дні таблиці, а гості не виграли у чотирьох матчах поспіль. В першому таймі більш мотивованими виявились футболісти Кротоне, а точніше – нападник Мессіас. На 24-й хвилині він прийняв передачу в штрафний і пробив з розвороту в лівий нижній кут, а на 44-й з лінії карного майданчика ефектно перекинув голкіпера – такий гол треба бачити. 2:0.

Парма зуміла відквитати один гол на 57-й хвилині зусиллями Куцки, якому вдалося замкнути подачу з кутового – 2:1! Взагалі, по перерві пармезанці виглядали набагато краще за Кротоне, але реалізувати бодай ще один момент вони так і не змогли. Фінальний свисток зафіксував перемогу Кротоне.

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