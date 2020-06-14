Кроос роскошным выстрелом освятил переезд Реала с Бернабеу

Мадридский Реал вернулся в игру после вынужденной паузы невероятно красивым забитым мячом в ворота Эйбара. Автором шедевра стал полузащитник "сливочных" Тони Кроос.

Немецкий хавбек открыл счет уже на 4-й минуте матча 28-го тура Примеры, который проходит на миниатюрном стадионе Альфредо ди Стефано.

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Мяч отскочил к Кроосу, ждавшему его на линии штрафной, после борьбы атаки мадридцев с обороной Эйбара. Чемпион мира-2014 без лишних раздумий пробил в одно касание. Как следствие, получился элегантный гол в дальний верхний угол ворот Дмитровича.

К слову, до перерыва мадридцы забили еще дважды. Отличились защитники – Серхио Рамос и Марсело.

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