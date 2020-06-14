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Кроос роскошным выстрелом освятил переезд Реала с Бернабеу

21:35 83 Читати українською
Кроос роскошным выстрелом освятил переезд Реала с Бернабеу
Мадридцы празднуют успех / твиттер Реала

Мадридский Реал вернулся в игру после вынужденной паузы невероятно красивым забитым мячом в ворота Эйбара. Автором шедевра стал полузащитник "сливочных" Тони Кроос.

4’ Тони Кроос
30’ Серхио Рамос
37’ Марсело
 
Педро Бигас 60’
4’ Тони Кроос
30’ Серхио Рамос
37’ Марсело
60’ Педро Бигас

Немецкий хавбек открыл счет уже на 4-й минуте матча 28-го тура Примеры, который проходит на миниатюрном стадионе Альфредо ди Стефано.

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Мяч отскочил к Кроосу, ждавшему его на линии штрафной, после борьбы атаки мадридцев с обороной Эйбара. Чемпион мира-2014 без лишних раздумий пробил в одно касание. Как следствие, получился элегантный гол в дальний верхний угол ворот Дмитровича.

К слову, до перерыва мадридцы забили еще дважды. Отличились защитники – Серхио Рамос и Марсело.

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