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Боевая ничья в видеообзоре матча Атлетик – Атлетико

19:05 8 Читати українською
Боевая ничья в видеообзоре матча Атлетик – Атлетико
Диего Коста сравнивает счет / твиттер Атлетико

Атлетик из Бильбао и мадридский Атлетико не выявили сильнейшего в матче 28-го тура испанской Ла Лиги. Смотрите видео забитых мячей и самых интересных моментов поединка.

37’ Икер Муньяин
 
Диего Коста 39’
37’ Икер Муньяин
39’ Диего Коста

Команды обменялись голами еще в первом тайме. Вспышка активности случился перед самым перерывом.

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Сначала на 37-й минуте Икер Муньяин в одно касание классно замкнул прострел с левого фланга. Однако, уже две минуты спустя Коке разрезным пасом вывел на свидание с голкипером Диего Косту, а тот эффектно воспользовался предоставленным шансом.

Вторая половина игры, несмотря на все старания обеих команд, оказалась безголевой. Как следствие, боевая ничья в противостоянии Атлетика и Атлетико.

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