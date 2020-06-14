Боевая ничья в видеообзоре матча Атлетик – Атлетико

Атлетик из Бильбао и мадридский Атлетико не выявили сильнейшего в матче 28-го тура испанской Ла Лиги. Смотрите видео забитых мячей и самых интересных моментов поединка.
Команды обменялись голами еще в первом тайме. Вспышка активности случился перед самым перерывом.
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Сначала на 37-й минуте Икер Муньяин в одно касание классно замкнул прострел с левого фланга. Однако, уже две минуты спустя Коке разрезным пасом вывел на свидание с голкипером Диего Косту, а тот эффектно воспользовался предоставленным шансом.
Вторая половина игры, несмотря на все старания обеих команд, оказалась безголевой. Как следствие, боевая ничья в противостоянии Атлетика и Атлетико.
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