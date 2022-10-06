Пеп Гвардиола никогда не хотел расставаться с Тони Кроосом во время своего пребывания в мюнхенской Баварии. В 2014 году, когда немецкий клуб решил продать Крооса в Реал за 25 миллионов евро, каталонский тренер призвал руководство мюнхенцев не делать этого, но Бавария так и не пришла с Кроосом к соглашению по финансовым вопросам. Теперь Тони рассказал в подкасте Einfach mal luppen, что у него случались конфликты с бывшим тренером Баварии Пепом Гвардиолой.

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В одном из матчей Бундеслиги со Штутгартом Гвардиола решил заменить Крооса, и полузащитнику это не понравилось. Он демонстративно снял перчатки и бросил их на газон. По словам действующего игрока Реала, последствия не заставили себя ждать: следующие две игры он начал на скамейке запасных. Тогдашний спортивный директор мюнхенцев Матиас Заммер порекомендовал пообщаться с Гвардиолой тет-а-тет.

"И я попросил Пепа о встрече. У нас состоялся хороший разговор, мы смогли уладить проблему за пять минут. Я не был согласен со своей заменой в матче со Штутгартом. Вероятно, для него было важно, чтобы я первый обратился к нему после того инцидента", – приводит AS слова Крооса.

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