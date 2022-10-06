"Бывают такие дни, когда мяч не хочет заходить в ворота. Это был матч на 7:1. В конце концов мы набрали три очка, а это главное. Мы провели хороший первый тайм, давили на соперника, показывали качественный футбол. Нужно было просто больше забить.

Реал – Шахтер – 2:1 – видео голов и обзор матча

Анчелотти сказал нам в перерыве, что нельзя терять концентрацию. Удивительно видеть такой итоговый счет. Уверен, что в следующих матчах наверстаем.

Для нас важно как можно раньше гарантировать себе плей-офф. Пока Реал набирает максимум очков, лучше невозможно. Через неделю планируем еще раз переиграть Шахтер и закрыть вопрос выхода из группы", – цитирует Крооса Defensa Central.

Шахтер уступил Реалу в третьем туре Лиги чемпионов, однако с минимальным счетом. "Горняки" остались на втором месте в группе. Анатолий Трубин сделал 11 сейвов, а вот Андрей Лунин работы почти не имел.

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