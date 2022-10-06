Пеп Гвардіола ніколи не хотів розлучатися з Тоні Кроосом під час свого перебування у мюнхенській Баварії. 2014 року, коли німецький клуб вирішив продати Крооса в Реал за 25 мільйонів євро, каталонський тренер закликав керівництво мюнхенців не робити цього, але Баварія так і не прийшла з Кроосом до угоди з фінансових питань. Тепер Тоні розповів у підкасті Einfach mal luppen, що у нього траплялися конфлікти з колишнім тренером Баварії Пепом Гвардіолою.

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В одному із матчів Бундесліги зі Штутгартом Гвардіола вирішив замінити Крооса, і півзахисникові це не сподобалося. Він демонстративно зняв рукавички та кинув їх на газон. За словами чинного гравця Реала, наслідки не змусили себе чекати: наступні дві гри він почав на лаві запасних. Тодішній спортивний директор мюнхенців Матіас Заммер порекомендував поспілкуватися із Гвардіолою тет-а-тет.

"І я попросив Пепа про зустріч. У нас відбулася хороша розмова, ми змогли залагодити проблему за п'ять хвилин. Я не був згоден зі своєю заміною в матчі зі Штутгартом. Мабуть, для нього було важливо, щоб я перший звернувся до нього після того інциденту", – наводить AS слова Крооса.

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