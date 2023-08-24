Габриэль Вейга очень близок к переходу в Аль-Ахли из Саудовской Аравии. У футболиста были предложения от грандов европейского футбола.

Перспективный испанский полузащитник Габриэль Вейга неожиданно продолжит карьеру в Саудовской Аравии. К футболисту проявляли интерес испанские гранды (Реал и Барселона), а также лидер Сельты был на радарах Манчестер Сити и Наполи.

Один из самых ярких игроков Испании шокировал, выбрав Саудовскую Аравию вместо Лиги чемпионов.

Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Вейга согласовал все детали соглашения с Аль-Ахли – о трансфере в ближайшее время объявят официально.

В комментариях под постом о переходе Вейги в Азию не сдержался один из лидеров мадридского Реала – Тони Кроос, лаконично прокомментировавший данный переход. "Позорно, – написал немец.

В прошлом сезоне на счету 21-летнего испанского хавбека 11 голов и 4 ассиста в 36 матчах Ла Лиги.

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