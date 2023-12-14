Несмотря на уход Тони Крооса из сборной Германии в 2021 году, соотечественники его не забывают и надеются на его возвращение. На днях центральный защитник Реала и "манншафт" Антонио Рюдигер публично призвал своего партнёра по команде возобновить выступления за бундестим.

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"Мне пришлось долго об этом размышлять, просьба Рюдигера застала меня врасплох. Но на сегодняшний день я не могу дать четкий ответ, мне нужно подумать", – цитирует Крооса DAZN.

Тони Кроос провёл за сборную Германии 106 матчей и забил 17 голов. С момента его ухода "манншафт" переживает не лучшие времена: в последних 30 матчах команда потерпела 8 поражений и столько же раз сыграла вничью.

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