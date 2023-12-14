Попри те, що Тоні Кроос пішов зі збірної Німеччини у 2021 році, співвітчизники його не забувають і сподіваються на його повернення. Днями центральний захисник Реала і "манншафт" Антоніо Рюдігер публічно закликав свого партнера по команді відновити виступи за бундестім.

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"Мені довелося довго про це розмірковувати, прохання Рюдігера застало мене зненацька. Але на сьогоднішній день я не можу дати чітку відповідь, мені потрібно подумати", – цитує Крооса DAZN.

Тоні Кроос провів за збірну Німеччини 106 матчів і забив 17 голів. З моменту його відходу "манншафт" переживає не найкращі часи: в останніх 30 матчах команда зазнала 8 поразок і стільки ж разів зіграла внічию.

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