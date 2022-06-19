"Сейчас я нахожусь во Франции. Решается вопрос моей дальнейшей карьеры – буду ли я играть за Бордо, или нет. Французы намерены выкупить мой контракт. Вопрос решается, какая-то конкретика будет позже.

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Как только в Украине началась полномасштабная война, я перевез сюда свою девушку, ее маму, бабушку и собак. Французский клуб помог мне в этом. Остальные родственники также находятся в Европе: в Италии и Венгрии.‎

Есть ли у меня другие варианты трудоустройства, если не выйдет с Бордо? Есть несколько вариантов. Это не Франция, а другие страны Европы. Но пока решается вопрос с Бордо, нет смысла о них говорить", – сказал Игнатенко в комментарии FanDay.

Напомним, Бордо, по итогам прошлого сезона не удержавшийся в элите, пытается обжаловать понижение в третий дивизион из-за финансовых долгов.

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