Жирондинцы не согласны с вердиктом перевести команду в третью лигу Франции.

Бордо считает несправедливым решение Национальной дирекции управленческого контроля (DNCG) понизить команду из Лиги 2 из-за финансовых проблем.

Клуб обжалует этот вердикт и заявил, что продолжает реализовывать стратегию очищения финансового состояния. Перевод в третью лигу Бордо называет жестоким решением, говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

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Жирондинцы гарантируют привлечение мажоритарного акционера, который предоставит клубу 10 миллионов евро. Кроме того, Бордо заключил соглашение с кредиторами и продаст нескольких игроков, за которых получит достаточную сумму для получения лицензии.

Поскольку трансферное окно только открылось, Бордо еще не успел продать ни одного игрока. Клуб уверен, что подтвердит стабильное финансовое положение на сезон 2022/2023. Жирондинцы указывают, что небольшой промежуток времени позволит окончательно разработать новые решения, чтобы принять участие в Лиге 2.

Напомним, Бордо на вторую часть сезона 2021/22 арендовал у Шахтера Даниила Игнатенко и имеет опцию выкупа 25-летнего хавбека. Дебютант сборной Украины сыграл 11 матчей и отдал 3 ассиста, но не помог команде избежать вылета – Бордо занял последнее место, а теперь рискует сыграть только в третьей лиге.

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