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Кривенцов возглавил Металлист 1925

21 августа 22:47 - Читати українською
Кривенцов возглавил Металлист 1925
Валерий Кривенцов (справа) / ФК Шахтер

Бывший полузащитник сборной Украины Валерий Кривенцов стал новым главным тренером харьковского Металлиста 1925.

Харьковская команда получила новый тренерский штаб, сообщает официальный сайт клуба.

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Наставником Металлиста 1925 стал Валерий Кривенцов. Легенда донецкого Шахтера ранее работал главным тренером команд U-19 и U-21 в родном клубе, а также тренировал мариупольский Ильичевец в 2015-2016 гг. Ассистентами Кривенцова стали еще два исполнителя из Шахтера 90-х – Евгений Котов и Александр Коваль. С вратарями будет работать Сергей Вольваков, а тренером по физподготовке будет Андрей Шабалин.

Отметим, что сезон 2019/20 Металлист 1925 завершил на 7-й позиции. Старт новой кампании в Первой лиге запланирован на 5 сентября.

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️ Валерій Кривенцов - головний тренер ФК "Металіст 1925" ⠀ 21-го серпня "Металіст 1925" отримав новий тренерський штаб, який очолив відомий український тренер та екс-гравець донецького "Шахтаря" Валерій Кривенцов. ⠀ ️ Серед його помічників будуть асистенти Євген Котов та Олександр Коваль, тренер воротарів Сергій Вольваков та тренер із фізичної підготовки Андрій Шабалін. #металлист1925 #металіст1925 #футбол #пфл #м1925 #metalist1925 #coach

Допис, поширений ФК "МЕТАЛІСТ 1925" ХАРКІВ (@metalist1925_kh)

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Первая лига Металлист 1925 Металлист 1925 Валерий Валерий Кривенцов
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