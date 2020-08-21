Кривенцов возглавил Металлист 1925

Харьковская команда получила новый тренерский штаб, сообщает официальный сайт клуба.

ПФЛ официально утвердила состав участников Первой и Второй лиг на сезон 2020/21

Наставником Металлиста 1925 стал Валерий Кривенцов. Легенда донецкого Шахтера ранее работал главным тренером команд U-19 и U-21 в родном клубе, а также тренировал мариупольский Ильичевец в 2015-2016 гг. Ассистентами Кривенцова стали еще два исполнителя из Шахтера 90-х – Евгений Котов и Александр Коваль. С вратарями будет работать Сергей Вольваков, а тренером по физподготовке будет Андрей Шабалин.

Отметим, что сезон 2019/20 Металлист 1925 завершил на 7-й позиции. Старт новой кампании в Первой лиге запланирован на 5 сентября.

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