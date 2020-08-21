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Кривенцов очолив Металіст 1925

22:47 - Читать на русском
Кривенцов очолив Металіст 1925
Валерій Кривенцов (праворуч) / ФК Шахтар

Колишній півзахисник збірної України Валерій Кривенцов став новим головним тренером харківського Металіста 1925.

Харківська команда отримала новий тренерський штаб, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Керманичем Металіста 1925 став Валерій Кривенцов. Легенда донецького Шахтаря раніше працював головним тренером команд U-19 і U-21 в рідному клубі, а також тренував маріупольський Іллічівець у 2015-2016 рр. Асистентами Кривенцова стали ще два виконавці з Шахтаря 90-х – Євген Котов та Олександр Коваль. Із воротарями працюватиме Сергій Вольваков, а тренером із фізпідготовки буде Андрій Шабалін.

Відзначимо, що сезон 2019/20 Металіст 1925 завершив на 7-й позиції. Старт нової кампанії у Першій лізі запланований на 5 вересня.

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️ Валерій Кривенцов - головний тренер ФК "Металіст 1925" ⠀ 21-го серпня "Металіст 1925" отримав новий тренерський штаб, який очолив відомий український тренер та екс-гравець донецького "Шахтаря" Валерій Кривенцов. ⠀ ️ Серед його помічників будуть асистенти Євген Котов та Олександр Коваль, тренер воротарів Сергій Вольваков та тренер із фізичної підготовки Андрій Шабалін. #металлист1925 #металіст1925 #футбол #пфл #м1925 #metalist1925 #coach

Допис, поширений ФК "МЕТАЛІСТ 1925" ХАРКІВ (@metalist1925_kh)

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Теги
Перша ліга Металіст 1925 Металіст 1925 Валерій Валерій Кривенцов
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