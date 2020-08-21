Кривенцов очолив Металіст 1925

-
Шахтар – Колос: неоднозначна звитяга фаворита і відбиті пенальті Волинця у "похмільному" матчі УПЛУкраїна — 22:41 5673
-
Севілья – Інтер – відео голівЛіга Європи — 22:36 2885
-
Шахтар – Колос: онлайн-трансляція матчу УПЛ – мінімум експериментів від КаштруУкраїна — 18:55 2883
-
Динамо розгромило Олімпік у дебюті з Луческу в УПЛ – результативні заміни, 3 голи українців, несподіваний джокерУкраїна — 18:51 15994
-
Шевченко довикликав Михайліченка на матчі Ліги націй – потенційний дебют вихованця ДинамоЗбірна України — 18:33 3126