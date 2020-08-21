Кривенцов очолив Металіст 1925

Харківська команда отримала новий тренерський штаб, повідомляє офіційний сайт клубу.

ПФЛ офіційно затвердила склад учасників Першої та Другої ліг на сезон 2020/21

Керманичем Металіста 1925 став Валерій Кривенцов. Легенда донецького Шахтаря раніше працював головним тренером команд U-19 і U-21 в рідному клубі, а також тренував маріупольський Іллічівець у 2015-2016 рр. Асистентами Кривенцова стали ще два виконавці з Шахтаря 90-х – Євген Котов та Олександр Коваль. Із воротарями працюватиме Сергій Вольваков, а тренером із фізпідготовки буде Андрій Шабалін.

Відзначимо, що сезон 2019/20 Металіст 1925 завершив на 7-й позиції. Старт нової кампанії у Першій лізі запланований на 5 вересня.

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