ПФЛ официально утвердила состав участников Первой и Второй лиг на сезон 2020/21

Очередная конференция Профессиональной футбольной лиги приняла новых членов организации и очертила контуры чемпионата 2020/21 в Первой и Второй отечественных лигах.

ПФЛ утвердила состав участников и формат проведения чемпионатов Первой и Второй лиг сезона 2020/21, сообщает официальный сайт организации.

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Из-за финансовых реалий, плотность календаря и коронавирусной угрозы клубы поддержали предложение не расширять состав участников Первой лиги. Новый сезон в ней начнут 16 команд. В свою очередь Вторая лига снова возьмет старт с двумя группами по географическому принципу в формате 14+13 команд, которые сыграют в два круга.

В состав ПФЛ также приняли девять новичков: Днепр (Черкассы), Яруд (Мариуполь), ФК Чернигов, Победа (Днепр), Эпицентр (Дунаевцы), Рубикон (Киев), Карпаты (Галич), Металл (Харьков), Карпаты (Львов). Кроме того, два клуба изменили свои названия. Так, Оболонь-Бровар отныне Оболонь, а Горняк стал Кривбассом.

Состав участников Первой лиги:

Состав участников Второй лиги:

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