"Харьков является одним из эпицентров боевых действий. Нашему руководству пришлось думать о том, как защитить его и как отстроить один из самых красивых и уютных городов Украины. Когда наступит мир, мы будем думать о футболе. Мы все очень надеемся, что футбольный клуб Металлист 1925 будет жить.‎

"На западе Украины хватит городов, чтобы начать сезон УПЛ": Вирт – о главной проблеме старта нового чемпионата

Вариант с выступлениями наших команд в зарубежных чемпионатах маловероятен. Во всяком случае, я бы не хотел, чтобы дошло до этого. Проведение сезона в западных регионах нашей страны имеет право на жизнь, но все же нужно смотреть по ситуации – безопасность матчей важна.

В идеале неплохо бы начать в середине августа. Уже поздно начинать в сентябре, тем более в октябре, ведь нужно будет прерываться и позволить сборной Украины подготовиться к финальной части ЧМ-2022, если она туда попадет. Кроме того, необходимо помнить об участии украинских команд в еврокубках, а также о том, что летом у многих игроков истекают контракты и всем нужно будет определиться с будущим", – сказал Кривенцов в комментарии FootBoom.

Напомним, по итогам сезона-2021/22 Металлист 1925 занял в турнирной таблице УПЛ десятую строчку.

Россия напала на Украину: Шахтер сыграет в ЛЧ, манипуляции Абрамовича, обстрел очередного стадиона (LIVE)