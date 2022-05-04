Кривенцов: Ми всі дуже сподіваємося, що Металіст 1925 буде жити
Головний тренер харків'ян Валерій Кривенцов розповів про ситуацію в клубі.
"Харків є одним з епіцентрів бойових дій. Нашому керівництву довелося думати про те, як захистити його та як відбудувати одне з найкрасивіших і затишних міст України. Коли настане мир, ми будемо думати про футбол. Ми всі дуже сподіваємося, що футбольний клуб Металіст 1925 буде жити.
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Варіант з виступами наших команд в закордонних чемпіонатах малоймовірний. У всякому разі, я б не хотів, щоб дійшло до цього. Проведення сезону в західних регіонах нашої країни має право на життя, але все ж треба дивитися по ситуації – безпека матчів важлива.
В ідеалі непогано було б почати в середині серпня. Вже пізно починати у вересні, а тим більше в жовтні, адже потрібно буде перериватися та дозволити збірній України підготуватися до фінальної частини ЧС-2022, якщо вона туди потрапить. Крім того, необхідно пам’ятати про участь українських команд в єврокубках, а також про те, що влітку у багатьох гравців закінчуються контракти та всім потрібно буде визначитися з майбутнім", – сказав Кривенцов у коментарі FootBoom.
Нагадаємо, за підсумками сезону-2021/22 Металіст 1925 посів у турнірній таблиці УПЛ десяту сходинку.
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