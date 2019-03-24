Кривцов: У меня не было задачи персонально опекать Роналду

Защитник сборной Украины Сергей Кривцов поделился впечатлениями от стартового матча отбора к Евро-2020 против Португалии.

"Считаю, что ничья с действующим чемпионом Европы, да еще и на его поле, – хороший результат. Будет сложная выездная встреча с Люксембургом, где нужно выигрывать, тогда можно оценивать старт отборочной кампании как положительный.

Коноплянка потроллил Роналду после матча с Португалией

Думаю, нам вполне по силам бороться за выход из группы. Даже в прошлом матче мы не отсиживались в обороне, пытались контратаковать. Если бы повезло чуть в концовке могли победить. У команды появился рисунок игры, все специалисты отмечают это.

Была ли установка действовать персонально против Роналду? Задача персонально опекать Роналду не было. Сборная Португалии имеет в составе достаточно квалифицированных исполнителей. Знали, что они будут строить игру через фланги, используя навесные передачи. Мы пытались оставить в нашей штрафной как можно больше футболистов, чтобы навязать борьбу Роналду, Силве и другим.

Люсембург? Недооценки не должно быть в принципе. Эта команда была в нашей группе в прошлом отборочном цикле к чемпионату Европы. Помню, что они принесли нам немало проблем. Сейчас такое время, что все умеют играть в футбол. Нужно серьезно настроиться на Люксембург и добыть три очка", – сказал Кривцов для официального сайта Шахтера.

Люксембург – Украина: Марлос пропустит матч и уже покинул расположение "сине-желтых"