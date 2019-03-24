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Кривцов: У мене не було завдання персонально опікати Роналду

11:51 946 Читать на русском
Кривцов: У мене не було завдання персонально опікати Роналду
Сергій Кривцов / фото: О. Осипов

Захисник збірної України Сергій Кривцов поділився враженнями від стартового матчу відбору до Євро-2020 проти Португалії.

 

"Вважаю, що нічия з чинним чемпіоном Європи, та ще й на його полі, – хороший результат. Буде непроста виїзна зустріч з Люксембургом, де потрібно вигравати, тоді можна оцінювати старт відбірної кампанії як позитивний.

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Думаю, нам цілком під силу боротися за вихід з групи. Навіть в минулому матчі ми не відсиджувалися в обороні, намагалися контратакувати. Якби пощастило трохи в кінцівці, могли перемогти. У команди з'явився малюнок гри, всі фахівці відзначають це.

Чи була настанова діяти персонально проти Роналду? Завдання персонально опікати Роналду не було. Збірна Португалії має в складі достатньо кваліфікованих виконавців. Знали, що вони будуть будувати гру через фланги, використовуючи навісні передачі. Ми намагалися залишити в нашому штрафному якомога більше футболістів, щоб нав'язати боротьбу Роналду, Сілві та іншим.

Люсембург? Недооцінки не повинно бути в принципі. Ця команда була в нашій групі в минулому відбірковому циклі до чемпіонату Європи. Пам'ятаю, що вони принесли нам чимало проблем. Зараз такий час, що всі вміють грати в футбол. Потрібно серйозно налаштуватися на Люксембург і здобути три очки", – сказав Кривцов для офіційного сайту Шахтаря.

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