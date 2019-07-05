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Кривцов: Тяжело играть при 30 градусах

16:30 29 Читати українською
Кривцов: Тяжело играть при 30 градусах
Сергей Кривцов / ФК Шахтер

Защитник Шахтера Сергей Кривцов прокомментировал ничью с Юрдингеном (1:1).

Товарищеские матчи
Шахтер
1
1 : 1
1
Юрдинген
13:00 05:07:2019
завершено
 

"Хорошая игра, сейчас находимся в стадии обучения, все пытаются понять новую тактическую схему. Сегодня была динамика в нашей игре, все отдали силы, у нас их не так много, ведь находимся под физическими нагрузками. Это только плюс для нас в плане подготовки и для тренерского штаба в плане анализа.

Шахтер – Юрдинген – 1:1 – видео голов и обзор матча

Конечно, при 30 градусах тяжело играть, но понимаем, что в Украине пару месяцев чемпионата будет такая же погода. Нужно привыкать", – сказал Кривцов YouTube-каналу Шахтера.

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