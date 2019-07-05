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Шахтер – Юрдинген – 1:1 – видео голов и обзор матча

16:04 102 Читати українською
Шахтер – Юрдинген – 1:1 – видео голов и обзор матча
Шахтер – Юрдинген – 1:1 – видео голов и обзор матча

Шахтер не смог обыграть Юрдинген в товарищеском матче. Смотрите видео голов поединка на сайте "Футбол 24".

Товарищеские матчи
Шахтер
1
1 : 1
1
Юрдинген
13:00 05:07:2019
завершено
 

Товарищеский матч

Шахтер – Юрдинген – 1:1

Голы: Бланко Лещук, 62 – Байстер, 81

Шахтер упустил победу над Юрдингеном чемпиона мира-2014 – первый пропущенный гол при Каштру

Донецкий Шахтер сегодня, 5 июля, провел первый поединок на предсезонных сборах в Австрии, соперником стал Юрдинген. В первом тайме игра была ровной, а команды голов не забивали.

Зато во второй половине встречи "горняки" усилиями Бланко Лещука вышли вперед, но пропустили в конце поединка. В итоге – ничья 1:1.

Слабкі місця Динамо, Шахтаря та ще 10 клубів УПЛ, які потрібно терміново підсилювати

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Шахтер Шахтер Товарищеские матчи Юрдинген Юрдинген Шахтер - Юрдинген Видеоновости
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