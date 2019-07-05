Кривцов: Важко грати при 30 градусах

Захисник Шахтаря Сергій Кривцов прокоментував нічию з Юрдінгеном (1:1).

"Хороша гра, зараз перебуваємо в стадії навчання, всі намагаються зрозуміти нову тактичну схему. Сьогодні була динаміка в нашій грі, всі віддали сили, у нас їх не так багато, адже перебуваємо під фізичними навантаженнями. Це тільки плюс для нас в плані підготовки і для тренерського штабу в плані аналізу.

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Звичайно, при 30 градусах важко грати, але розуміємо, що в Україні кілька місяців чемпіонату буде така ж погода. Потрібно звикати", – сказав Кривцов YouTube-каналу Шахтаря.

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