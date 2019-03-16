Кривцов: Строить арены на 70 тысяч человек ради двух-трех матчей в сезоне не имеет смысла

Защитник Шахтера Сергей Кривцов поделился впечатлениями от игры против Зари в Запорожье.

"Знали, как играет Заря: с нами соперник пытается действовать очень компактно, в основном за счет контратак с длинными забросами за спины защитников. Но сегодня мы были внимательны и особо опасных моментов у наших ворот не возникало. Могли в свою очередь забить еще два-три мяча, но хорошо, что не пропустили и взяли три важных очка.

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Это тот случай, когда победа важнее самой игры. Сейчас такая серия матчей, когда очки нельзя терять. Все равно, главное – результат.

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Самое приятное играть, когда трибуны заполнены. И, считаю, нужно больше таких стадионов, как в Запорожье, – компактных, небольших. Строить арены на 70 тысяч человек ради двух-трех матчей в сезоне не имеет смысла, а вот такие стадионы на 10 тысяч нужны", – цитирует Кривцова официальный сайт Шахтера.