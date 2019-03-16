Кривцов: Будувати арени на 70 тисяч осіб заради двох-трьох матчів в сезоні немає сенсу

Захисник Шахтаря Сергій Кривцов поділився враженнями від гри проти Зорі у Запоріжжі.

"Знали, як грає Зоря: з нами суперник намагається діяти дуже компактно, в основному за рахунок контратак з довгими закиданнями за спини захисників. Але сьогодні ми були уважні і особливо небезпечних моментів біля наших воріт не виникало. Могли в свою чергу забити ще два-три м'ячі, але добре, що не пропустили і взяли три важливі очки.

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Це той випадок, коли перемога важливіша за саму гру. Зараз така серія матчів, коли очки не можна втрачати. Все одно, головне – результат.

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Найприємніше грати, коли трибуни заповнені. І, вважаю, потрібно більше таких стадіонів, як в Запоріжжі, – компактних, невеликих. Будувати арени на 70 тисяч осіб заради двох-трьох матчів в сезоні немає сенсу, а ось такі стадіони на 10 тисяч потрібні", – цитує Кривцова офіційний сайт Шахтаря.