Вольфсбург – Шахтер: Тете рассказал о сильных сторонах соперника "горняков"

Вингер Шахтера Тете поделился своими ожиданиями от первого матча с Вольфсбургом в 1/8 финала Лиги Европы.

"Вольфсбург – это очень хорошо организованная команда, которая делает большой акцент на контратаках, а также прекрасно держит мяч и создает много моментов. Мы действительно пересмотрели огромное количество видео соперника и готовы к этой игре так же, как были готовы к Бенфике.

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Пустые трибуны? С одной стороны, это, конечно же, хорошо для Шахтера, ведь не будет болельщиков соперника, не будет этого давления от трибун. Но, с другой стороны, несколько странно и необычно, когда на матче такого уровня пустой стадион. Однако все меры безопасности должны быть соблюдены. Так будет правильно.

Мы сюда приехали только ради победы. Это очень хорошее преимущество – играть первый матч на выезде. Важно забить хотя бы один мяч или больше, так что настраиваемся только на победу. Ни в коем случае нет мнений об ничьей.

Мы прекрасно понимаем, что у них очень сильные нападающие, в том числе и Вегхорст, который важен для команды. Но мы достаточно хорошо отработали игру в обороне и знаем, как им противостоять", – цитирует Тете официальный сайт Шахтера.

Напомним, что ответный матч украинской и немецкой команд состоится 19 марта в Харькове.

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