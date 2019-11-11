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Кривцов: Сборная Украины должна не упасть лицом в грязь

21:30 21 Читати українською
Кривцов: Сборная Украины должна не упасть лицом в грязь
Сергей Кривцов / Фото УАФ

Защитник сборной Украины Сергей Кривцов назвал главные цели команды в матчах против Эстонии (14 ноября) и Сербии (17 ноября).

 

Игрок Шахтера не хочет расслабляться несмотря на то, что команда Шевченко уже гарантировала себе участие в основной стадии Евро-2020.

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"Настроение отличное, в принципе, главную задачу мы уже выполнили. Осталось не упасть лицом в грязь. Надо показать, что хороший футбол – это наш уровень", – подытожил Кривцов в комментарии официальному YouTube-каналу УАФ.

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Напомним, сборная Украины досрочно обеспечила себе первое место в группе В и прямую путевку в основную стадию Евро-2020. Во время текущего сбора "сине-желтые" готовятся к спаррингу против Эстонии (14 ноября) и заключительному отборочному поединку против Сербии (17 ноября).

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