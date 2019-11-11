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Украина – Эстония: на матче будет работать испанская бригада арбитров

13:50 65 Читати українською
Украина – Эстония: на матче будет работать испанская бригада арбитров
Хуан Мартинес Мунуера / Getty images

Стала известна бригада арбитров, которая будет обслуживать товарищеский матч между Украиной и Эстонией.

 

Матч Украина – Эстония будет обслуживать испанская бригада арбитров из Хуаном Мартинесом Мунуэрой во главе, информирует официальный сайт УАФ.

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Помогать ему будут Теодоро Собрина Маган и Роберто Алонсо Фернандес. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять украинец Виталий Романов. Отметим, что до этого испанский арбитр ни разу не обслуживал матчи украинских команд.

Напомним, товарищеский матч Украина – Эстония состоится в четверг, 14 ноября. Начало встречи запланировано на 18:50.

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