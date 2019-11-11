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Кривцов: Збірна України повинна не впасти обличчям в багнюку

21:25 311 Читать на русском
Кривцов: Збірна України повинна не впасти обличчям в багнюку
Сергій Кривцов / Фото УАФ

Захисник збірної України Сергій Кривцов назвав головні цілі команди у матчах проти Естонії (14 листопада) та Сербії (17 листопада).

 

Гравець Шахтаря не хоче розслаблятись попри те, що команда Шевченка вже гарантувала собі участь в основній стадії Євро-2020.

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"Настрій чудовий, в принципі, головне завдання ми вже виконали. Залишилося не впасти обличчям в багнюку. Треба показати, що хороший футбол – це наш рівень", – підсумував Кривцов у коментарі офіційному YouTube-каналу УАФ.

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Нагадаємо, збірна України достроково забезпечила собі перше місце у групі В і пряму путівку до основної стадії Євро-2020. Під час поточного збору "синьо-жовті" готуються до спарингу проти Естонії (14 листопада) та заключного відбірного поєдинку проти Сербії (17 листопада).

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Теги
Україна - Естонія Україна Україна Збірна України Сербія - Україна Сергій Кривцов Сергій Кривцов
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