"Как я воспринял приход Луческу в киевское Динамо? Наверное, главное слово – разочарование. Разочарование в нем, как в человеке. После 12 лет в лагере, можно так сказать, главного врага, где стал легендой, ты приходишь в Динамо... Я бы так никогда не сделал. Есть уважение к руководству и к болельщикам. Это не для меня, хотя я не осуждаю выбор Луческу.

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Стал ли тот факт, что Луческу сейчас в Динамо, дополнительным раздражителем для Шахтера в матче с киевлянами? Я думаю да. Это такой соус-раздражитель сверху. Но Динамо – Шахтер – это и так классика украинского футбола. Там не нужны другие раздражители.

Но как ни крути, приход Луческу – плюс для Динамо. Они вышли в Лигу чемпионов, будут в Лиге Европы играть, чемпионат стал гораздо интереснее, чем в прошлом сезоне. Я думаю, Динамо от этого прихода только выиграло", – сказал Кривцов в программе "Вацко Light".

Напомним, Луческу пришел в Динамо летом 2020 года. Под руководством румына киевляне вышли в групповой этап Лиги чемпионов, где заняли третье место, а также завершили первый круг УПЛ на первой позиции.

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