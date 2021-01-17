"Як я сприйняв прихід Луческу в київське Динамо? Напевно, головне слово – розчарування. Розчарування в ньому, як в людині. Після 12 років в таборі, можна так сказати, головного ворога, де став легендою, ти приходиш в Динамо... Я б так ніколи не зробив. Є повага до керівництва і до вболівальників. Це не для мене, хоча я не засуджую вибір Луческу.

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Чи став той факт, що Луческу зараз в Динамо, додатковим подразником для Шахтаря в матчі з киянами? Я думаю, так. Це такий соус-подразник зверху. Але Динамо – Шахтар – це і так класика українського футболу. Там не потрібні інші подразники.

Але як не крути, прихід Луческу – плюс для Динамо. Вони вийшли в Лігу чемпіонів, будуть у Лізі Європи грати, чемпіонат став набагато цікавішим, ніж минулого сезону. Я думаю, Динамо від цього приходу лише виграло", – сказав Кривцов у програмі "Вацко Light".

Нагадаємо, Луческу прийшов у Динамо влітку 2020 року. Під керівництвом румуна кияни вийшли до групового етапу Ліги чемпіонів, де посіли третє місце, а також завершили перше коло УПЛ на першій позиції.

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