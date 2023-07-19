Американский клуб уже представил двух бывших игроков Барселоны. Лео Месси и Серхио Бускетс будут снова выступать за одну команду. Как информирует The Athletic, Интер Майами вскоре объявит об еще одном звездном трансфере.

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"Жорди Альба подпишет контракт в ближайшее время. Месси дебютирует в пятницу, 21 июля", – цитирует издание слова одного из владельцев клуба.

Напомним, что Жорди Альба после завершения кампании 2022/23 покинул Барселону в статусе свободного агента. За каталонцев защитник отыграл 458 матчей, забил 27 голов и отдал 99 результативных передач.

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