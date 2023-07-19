Кривцов получит еще одну звезду в партнеры – владелец Интер Майами подтвердил трансфер и дату дебюта Месси
Интер Майами продолжает привлекать в команду друзей Лионеля Месси.
Американский клуб уже представил двух бывших игроков Барселоны. Лео Месси и Серхио Бускетс будут снова выступать за одну команду. Как информирует The Athletic, Интер Майами вскоре объявит об еще одном звездном трансфере.
Суарес готов вернуть Гремио 10 млн долларов ради воссоединения с Месси
"Жорди Альба подпишет контракт в ближайшее время. Месси дебютирует в пятницу, 21 июля", – цитирует издание слова одного из владельцев клуба.
Напомним, что Жорди Альба после завершения кампании 2022/23 покинул Барселону в статусе свободного агента. За каталонцев защитник отыграл 458 матчей, забил 27 голов и отдал 99 результативных передач.
Месси – не единственный чемпион мира: легенда Шахтера, рискующий тюрьмой, и еще 9 суперзвезд МЛС