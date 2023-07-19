Американський клуб вже презентував двох колишніх гравців Барселони. Лео Мессі та Серхіо Бускетс будуть знов виступати за одну команду. Як інформує The Athletic, Інтер Маямі незабаром оголосить про ще один зірковий трансфер.

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"Жорді Альба підпише контракт найближчим часом. Мессі дебютує в п'ятницю, 21 липня", – цитує видання слова одного з власників клубу.

Нагадаємо, що Жорді Альба після завершення кампанії 2022/23 покинув Барселону у статусі вільного агента. За каталонців захисник відіграв 458 матчів, забив 27 голів та віддав 99 результативних передач.

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