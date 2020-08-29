"Настроение в сборной всегда хороший. Был карантин, мы давно не виделись, не собирались вместе. Видно, что соскучились друг по другу, поэтому в хорошем настроении. Теперь готовы работать, потому что у нас в Лиге наций будут сильные соперники, на фоне которых мы тоже хотим показать то, что не случайно хорошо выступили в прошлом отборочном цикле на Евро.

Сирота: Мой вызов в сборную Украины – это аванс, который я постараюсь оправдать

Шевченко тоже был рад всех нас видеть, тренеры тоже соскучились по сборной, по игрокам. Сейчас нас ждет впереди интересная работа и два матча в первом дивизионе Лиги наций. Соперники высокого уровня, значит, и требования будут выше.

Думаю, что все мы настроены на то, чтобы показать хорошую игру и достойный результат в этой игре. Хочется доказать, что мы не просто так заняли первое место в группе в отборе Евро и заработали путевку на чемпионат Европы.

Кроме того, в Лиге наций на фоне таких серьезных соперников наш тренерский штаб получит пищу для размышлений, над чем нам надо работать еще больше. Наверное, будет шанс показать себя и новичкам сборной, так как на этот сбор тренеры пригласили много новых исполнителей", – поделился Кривцов в интервью Команда№1.

Напомним, уже 3 сентября сборная Украины начнет борьбу в Лиге наций матчем против Швейцарии, а 6 сентября сыграет против Испании.

Шахтер – Динамо: Луческу наносит Каштру болезненный удар, воскрешает 4-х и провоцирует революцию – Суперкубок чести