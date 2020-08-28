"Я, если честно, был в шоке, когда узнал, что меня вызвали в сборную. Конечно, я понимаю, что это аванс, но я сделаю все, что в моих силах, чтобы быть и в дальнейшем полезным для главной команды страны.

"Шевченко рассказал мне свое видение тактики": Тымчик – о дебютном вызове в сборную Украины

Общался в начале с Андреем Николаевичем. Он рассказал мне о требованиях к игрокам обороны в национальной команде. Я прекрасно понимаю, что не нужно задирать нос, а наоборот – еще с большим желанием работать ради своего профессионального роста.

Мне все тренеры подсказывают, как правильно выполнять упражнения, рассказывают о тактических нюансах. С Швейцарией будет непросто играть, поскольку они действуют в три центральных защитника, поэтому нужно подбирать особую тактику, а об Испании и говорить не нужно, ведь это гранд европейского и мирового футбола.

Если не попаду в окончательный список на матчи Лиги наций, то готов помочь молодежной сборной. Одевать футболку национальной сборной, будь это главная команда страны или молодежная команды, всегда честь, думаю, для любого футболиста", – цитирует Александра Сироту Команда 1.

Напомним, защитник Динамо получил дебютный вызов в сборную Украины. К слову, подопечные Шевченко сейчас готовятся к сентябрьским поединкам Лиги наций. Ближайший матч Украина – Швейцария в рамках этого турнира состоится 3 сентября во Львове. Через три дня "сине-желтые" сыграют с испанцами на выезде.

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