"Настрій у збірній завжди хороший. Був карантин, ми давно не бачилися, не збиралися разом. Видно, що скучили один за одним, тому в гарному настрої. Тепер готові працювати, тому що у нас у Лізі націй будуть сильні суперники, на тлі яких ми теж хочемо показати те, що не випадково добре виступили в минулому відбірковому циклі на Євро.

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Шевченко теж був радий всіх нас бачити, тренери теж скучили по збірній, по гравцях. Зараз нас чекає попереду цікава робота і два матчі в першому дивізіоні Ліги націй. Суперники високого рівня, значить, і вимоги будуть вищими.

Думаю, що всі ми налаштовані на те, щоб показати хорошу гру і гідний результат в цих іграх. Хочеться довести, що ми не просто так зайняли перше місце в групі у відборі Євро і заробили путівку на чемпіонат Європи.

Крім того, в Лізі націй на тлі таких серйозних суперників наш тренерський штаб отримає їжу для роздумів, над чим нам треба працювати ще більше. Напевно, буде шанс показати себе і новачкам збірної, тому що на цей збір тренери запросили багато нових виконавців", – поділився Кривцов у інтерв'ю Команда№1.

Нагадаємо, вже 3 вересня збірна України розпочне боротьбу в Лізі націй матчем проти Швейцарії, а 6 вересня зіграє проти Іспанії.

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