Пятов: Стиль Шевченко сопоставим с работой Гвардиолы и Клоппа

Капитан национальной сборной Украины Андрей Пятов охарактеризовал стиль работы наставника команды Андрея Шевченко и сравнил его с мировыми топ-тренерами.

"Любой тренер, который приходит в команду, стремится ввести свою тактику и, использовав свое видение футбола, донести до игроков определенные идеи. Сделать это в сборной всегда сложнее, чем в клубе, где наставник имеет возможность работать ежедневно, используя для подготовки сборы и контрольные игры. Последних в клубе можно провести чуть ли не с десяток, чтобы понять, работает ли выбранная тактика. А в сборной времени мало.

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Нам нравились предложенные тренерами решения, мы верили в них и стремились реализовать все в матчах. Как следствие, со временем все это вместе дало и результат, и качество игры. Если людям нравится, как мы играем, а эксперты говорят, что возросло качество исполнения, – это и является показателем проделанной работы. Лично я с первого дня говорил, что мне очень импонирует стиль работы нашего тренерского штаба.

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Стиль тренера Шевченко европейский, сопоставим с работой топ-тренеров – Пепа Гвардиолы, Юргена Клоппа. Насколько я знаю, он хорошо общается с Карло Анчелотти, а вообще берет от каждого специалиста лучшее. Кроме того, его сила – в помощниках. Думаю, и сам Андрей Николаевич понимает, насколько большую работу выполняют его ассистенты, с которыми он является одним гармоничным целым. Он отдается работе полностью: подсказывает, работает. А помощники анализируют очень важную информацию и предлагают тренеру варианты", – рассказал Пятов в интервью официальному сайту УАФ.

Уже сегодня, 14 ноября, национальная сборная Украины в Запорожье примет в товарищеском матча Эстонию, а за три дня, в заключительном матче отбора Евро-2020 встретится с командой Сербии.

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