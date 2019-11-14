Украина – Эстония: анонс товарищеского матча

Украина принимает Эстонию в Запорожье на стадионе Славутич-Арена. Анонс и прогноз на товарищеский матч представляет "Футбол 24".

Украина – Эстония

Четверг, 14 ноября, начало в 19:00. Запорожье, стадион Славутич-Арена

Главный арбитр: Хуан Мартинес Мунуера (Испания, 37 лет)

Прямая видео трансляция на телеканале "Футбол 1". Текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Украина – Эстония на "Футбол 24", стартует в 19:00. Если команда Шевченко досрочно выиграла свою игру отбора, то прибалты взяли лишь одно очко за 7 туров. Эстонцы, правда, не так просты, как может показаться. Выездные победы над Финляндией и Грецией, ничья с Венгрией за последний год. А чего стоит разгром Хорватии с Видой, Ковачичем, Перишичем и другими звездами в 2017-м! Наибольшим успехом "синих футболок" остается второе место в группе отбора Евро-2012, прошедшего в Украине и Польше. Впрочем, матчи плей-офф против Ирландии провалили (0:4 и 1:1).

Украина – Эстония: предматчевая пресс-конференция Андрея Шевченко

Снайпером этой команды остается 35-летний Константин Васильев, игравший против наших в двух предыдущих товарищеских встречах. На счету форварда Флоры, лучшие годы которого прошли в России и Польше, 117 матчей за национальную команду, но это лишь 7-е место в исторической классификации. Васильев является 3-м лучшим бомбардиром сборной Эстонии (25 голов). В топ-10 входит бывший нападающий львовских Карпат Сергей Зенев (13 забитых), который сейчас выступает за казахский Шахтер. Впрочем, оба не выйдут сегодня в старте.

Украина – Эстония: прогноз на товарищеский матч

Ну, и как не вспомнить капитана команды, который сейчас выступает за сенсационный Кальяри, рвущийся в Лигу чемпионов по головам итальянских грандов. Рагнар Клаван провел 127 матчей за Эстонию (4-й в истории), но против украинцев не сыграет. Дело в том, что бывший центрбек Ливерпуля переживает двойной счастливый момент. С одной стороны очередное пополнение в семье, с другой – 34-летний защитник открыл в себе второе дыхание и играет важную роль в составе Кальяри.

Наставник сборной откровенно признался, что заключил с ним уже не первый подобный компромисс, мол, заслуженному ветерану надо сейчас отдохнуть и подзарядить батарейки в семейном кругу, а не играть в матчах без турнирного веса. Интересно, что главный тренер прибалтов Карел Волаид уже назвал основу на бой против Украины – некоторые звездные как для эстонского футбола ветераны уступят место в основе молодежи, но об этом ниже.

Статистика противостояния и интересные факты

Эстония исторически – один из самых удобных наших соперников. Все 4 предыдущих матча завершались победами "сине-желтых". Такой же провальный баланс против наших имеют также Казахстан, Андорра и... Сербия, с которой сыграем в воскресенье в последнем матче отбора Евро-2020.

Если Эстония проигрто ает и этот матч, повторит антирекорд, который принадлежит Люксембургу (5 поражений за 5 матчей). Более того, Украина даже не пропускала от эстонцев, как и от сербов (здесь разница по 0:10) и андоррцев (0:17).

Именно в матче против нынешнего соперника "сине-желтые" 25 лет назад добыли первую официальную победу в истории независимости.

Лучшими бомбардирами противостояния являются Олег Гусев и Тимерлан Гусейнов (по 2). Андрей Ярмоленко забил 1 мяч и имеет неплохие шансы выйти в лидеры.

В рейтинге европейских сборных от ФИФА Эстония стоит выше таких сборных, как Фареры, Азербайджан, Косово, Казахстан, Литва, Андорра, Латвия, Молдова, Лихтенштейн, Мальта, Гибралтар и Сан-Марино. Украина же замыкает топ-14 лучших.

С того стартового состава, игравшего против Эстонии 8 лет назад, только Алиев, Гусев и Тимощук повесили бутсы на гвоздь. Всех узнали на фото?

Испанский судья матча только в этом году начал обслуживать поединки национальных сборных. До сих пор в активе Мартинеса Мунуеры лишь одна игра группового этапа Лиги Европы. Он также судил матч Нидерланды U-19 – Украина U-19 в отборе Евро-2016, который наши проиграли 2:3.

Кадровая ситуация

Основные потери у нашей сборной. Как признался наставник эстонцев, того же Клавана есть кем заменить – выбор защитников у соперника приличный. В целом же их тренер опробует довольно омоложенный состав. Волаид анонсировал, что в основе выйдут сразу 5 игроков, которым от 20 до 23 лет. У нас Степаненко заработал удаление в матче против Португалии, поэтому на один только товарняк его решили не дергать. Отсутствие Тараса, скорее всего, позволит дебютировать опорнику, который в Славутич-Арене частый гость. Хавбек Зари Иванисеня получил первый вызов в главную команду страны.

Другие игроки Шахтера не сыграют из-за травм. Марлос и Жуниор Мораес вообще отсутствуют на сборах, а Евгения Коноплянку ждут уже под Сербию. Кроме этого, 2 звездных воспитанника донецкого клуба, которые выступают в топ-чемпионатах пропускают матч. Руслан Малиновский не поможет против Эстонии из-за рождения ребенка, а Александр Зинченко восстанавливается от травмы. А еще с проблемами столкнулся динамовец Виталий Миколенко. Так что, ближайшая товарищеская игра станет широким полем для кадровых экспериментов.

Ориентировочные составы на матч Эстония – Украина

Украина: Лунин – Болбат, Пластун, Шабанов, Соболь – Сидорчук, Коваленко, Буяльский – Цыганков, Ярмоленко, Яремчук

Эстония: Игонен – Камс, Баранов, Кууск, Пикк – Кяйт – Лийвак, Айнсалу, Крейда, Пури – Аниер

Прогноз "Футбол 24": 3:0

Команда Шевченко даже без большей половины игроков основы должна давать результат. Блестящая возможность увидеть, чего стоит резерв сборной Украины на фоне не самого требовательного соперника. Тот редкий в последнее время случай, когда динамовцев в стартовом составе должно быть больше, чем "горняков". Класс Цыганкова и компании должен проявиться, хотя не исключено, что эстонцы продержатся достаточно долго и сохранят интригу до второй половины.