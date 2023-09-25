МЛС-2023

Орландо Сити – Интер Майами – 1:1

Голы: Макгвайр, 66 – Руис, 52

"Надеюсь, его заберут в топ-клуб": Кривцов назвал игрока Шахтера, который больше всего заслуживает на трансфер

Интер Майами без своих звезд (Месси, Альбы и Бускетса) удержал ничью с Орландо Сити, который в турнирной таблице Восточной конференции идет вторым. Первый тайм прошел без голов, а после перерыва Руис вывел "цапель" вперед: Мартинес ворвался в штрафную по левому флангу и с острого угла пробил, голкипер в падении зацепил сферу, которая отскочила к гондурасскому полузащитнику. Добить в пустые ворота было делом техники. Через 15 минут хозяева отыгрались: курьезный отскок от защитника и Макгвайр с близкого расстояния точно пробил между ног киперу майамцев. Этот гол стал последним в матче.

Ничья снова опустила Интер на предпоследнюю строчку турнирки – после 29 матчей у команды 32 очка.

Украинский защитник Сергей Кривцов провел на поле один тайм и стал одним из лучших, заработав за свою игру от SofaScore крепкие 7 балла. За 45 минут наш соотечественник совершил 24 касания мяча, оформил 2 выноса и 1 блокировку, стал победителем в воздушной дуэли и удачно отдал 2 из 2-х длинных пасов, один раз потерял мяч, а точность его передач составила 95%.

К слову, в ночь со среды на четверг, 28 сентября, Кривцов и Ко сыграют в финале Кубка США против Динамо Хьюстон. Именно с этим, очевидно, было связано отсутствие на поле звезд – в МЛС в этом сезоне ловить уже нечего, поэтому вся ставка на кубковый турнир.