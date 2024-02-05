Украинский полузащитник Кривбасса Денис Шевченко находится в поисках нового клуба, сообщает официальный сайт "бело-красно-черных".

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20-летний хавбек не попал в заявку криворожской команды на текущий сезон и сейчас занимается по индивидуальной программе, а также поддерживает форму в матчах за ветеранов Кривбасса.

Руководство клуба решило воспользоваться ситуацией и еще раз подчеркнуло необходимость возобновления турнира U-21, о создании которого ранее заявлял вице-президент УАФ Сергей Ребров.

"Эта ситуация – еще один яркий пример необходимости создания чемпионата U-21/U-23, когда игрок уже не может выступать за коллектив U-19, а закрепиться в основе клуба УПЛ, который претендует на еврокубки, пока не может", – говорится в заявлении пресс-службы.

Напомним, Шевченко – воспитанник Шахтера. К Кривбассу присоединился в июле 2021 года. В текущем сезоне за главную команду провел 6 матчей, без результативных действий. Его контракт с криворожанами действует до 30 июня 2025 года. Transfermarkt оценивает игрока в 150 тысяч евро.

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