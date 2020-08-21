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Кривбасс провел официальную презентацию – клуб вернулся на футбольную карту Украины через 7 лет

00:23 - Читати українською
Кривбасс провел официальную презентацию – клуб вернулся на футбольную карту Украины через 7 лет
Презентация обновленного Кривбасса / фото ФК Кривбасс

Кривбасс сделал важный шаг для полноценного возвращения в футбольных соревнований на официальном уровне.

На презентации продемонстрировали форму команды на сезон 2020/21, а также тренерский штаб и персонал клуба, сообщает 1kr.ua.

Кривбасс официально вернулся на футбольную карту Украины

Отметим, что Кривбасс был создан на основе Горняка из Кривого Рога. Президентом клуба остался Константин Караманиц, а тренером клуба будет Геннадий Приходько.

Напомним, в июне текущего года президент Украины Владимир Зеленский поручил Юрию Корявченкову (народный депутат, бывший актер "Квартала 95" по прозвищу "Юзик" – прим.) возродить Кривбасс, который был расформирован в 2013 году.

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Кривбасс Кривбасс Горняк Горняк Вторая лига
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