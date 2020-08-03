Кривбасс официально вернулся на футбольную карту Украины

Бывший игрок Кривбасса Тарас Стретович сообщил, что криворожский клуб возобновит работу со следующего сезона – уже утверждены все необходимые документы.

"Горняк официально переименован в Кривбасс. Президентом клуба остается Константин Караманиц. Тренером клуба будет Геннадий Приходько. Все игроки перезаключают контракты с переименованным клубом.

В Харькове создали новый клуб Металл – команду возглавит легенда Шахтера

Базой клуба остается СК Горняк. Домашний стадион – Шахта Октябрьская. Клуб будет заявлен в следующем сезоне во вторую лигу под именем Кривбасс", – отметил Стретович на своей странице в Facebook.

Соответствующая запись появилась в государственном реестре юридических лиц. Основателем и конечным бенефициарным владельцем указан Константин Караманиц. Другим соучредителем является бывший тренер Кривбасса Сергей Мазур. Уставной фонд – 20 млн гривен.

Напомним, в июне текущего года президент Украины Владимир Зеленский поручил Юрию Корявченкову (народный депутат, бывший актер "Квартала 95" по прозвищу "Юзик" – прим.) возродить Кривбасс, который был расформирован в 2013 году.

Олдскульні футбольні передачі на українському ТБ – як Джулай, Васильков, Гливинський і Ко подарували щасливе дитинство