Украинский защитник Глеб Бухал продолжит карьеру в Кривбассе, сообщает официальный сайт криворожцев.

Кривбасс планирует трансферы с перспективой выхода в УПЛ

26-летний футболист заключил с новой командой контракт сроком на 1,5 года и выбрал себе футболку с номером 14. Трансфер Глеба – первый для Кривбасса в зимнее межсезонье.

Напомним, последним клубом Бухала была Александрия, за которую он выступал с июля 2018 года и которую покинул в статусе свободного агента. В текущем сезоне провел за "желто-черных" 3 матча во всех турнирах, результативными действиями не отмечался. Transfermarkt оценивает игрока в 200 тысяч евро.

У Кривбаса – унікальний гендир: працював барменом, продавав "адідаси" і не забив Динамо у фіналі Кубка України