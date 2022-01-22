Український захисник Гліб Бухал продовжить кар'єру у Кривбасі, повідомляє офіційний сайт криворіжців.

Кривбас планує трансфери з перспективою виходу в УПЛ

26-річний футболіст уклав з новою командою контракт терміном на 1,5 роки і обрав собі футболку з номером 14. Трансфер Гліба – перший для Кривбаса у зимове міжсезоння.

Нагадаємо, останнім клубом Бухала була Олександрія, за яку він виступав з липня 2018 року і яку покинув у статусі вільного агента. У поточному сезоні провів за "жовто-чорних" 3 матчі у всіх турнірах, результативними діями не відзначався. Transfermarkt оцінює гравця у 200 тисяч євро.

У Кривбаса – унікальний гендир: працював барменом, продавав "адідаси" і не забив Динамо у фіналі Кубка України