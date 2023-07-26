Кривбасс подписал капитана сборной Руанды – Вернидуб значительно усиливает состав перед стартом УПЛ
12:09 - Читати українською
Опорный полузащитник Джихад Бизимана стал игроком Кривбасса.
Криворожский Кривбасс подписал очередного новичка. Команду Юрия Вернидуба усилил опорный полузащитник Джихад Бизиман. Об этом пишет клубная пресс-служба.
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По официальной информации, футболист и клуб заключили соглашение на два года – до лета 2025 года. Никакой информации о финансовой составляющей соглашения нет.
Отметим, Бизимана – капитан национальной сборной Руанды. Последним клубом Джихада был Дейнзе из первого дивизиона Бельгии. С 2018 по 2021 год выступал в Беверене.
Напомним, Кривбасс начнет новый сезон УПЛ матчем против Александрии, в воскресенье, 30 июля, начало игры запланировано на 19:00.
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