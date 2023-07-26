Криворожский Кривбасс подписал очередного новичка. Команду Юрия Вернидуба усилил опорный полузащитник Джихад Бизиман. Об этом пишет клубная пресс-служба.

Новичок УПЛ подписал бывшего футболиста сборной Украины

По официальной информации, футболист и клуб заключили соглашение на два года – до лета 2025 года. Никакой информации о финансовой составляющей соглашения нет.

Отметим, Бизимана – капитан национальной сборной Руанды. Последним клубом Джихада был Дейнзе из первого дивизиона Бельгии. С 2018 по 2021 год выступал в Беверене.

Напомним, Кривбасс начнет новый сезон УПЛ матчем против Александрии, в воскресенье, 30 июля, начало игры запланировано на 19:00.